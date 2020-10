L’Italia travolge la Moldavia 6-0

TORINO – La Nazionale Italiana di Roberto Mancini ben figura nell’amichevole vinta con il tennistico punteggio di 6-0 contro la Moldavia.

Per gli Azzurri, in totale controllo del match ma in campo con una formazione inedita e piena di seconde linee, sono andati a segno Ciccio Caputo, al gol al suo esordio in azzurro, Cristante, ed El Shaarawy con una doppietta.

L’autogol di Posmac e infine il gol di Berardi che nel secondo tempo ha suggellato il risultato e la prestazione dell’Italia, apparsa in ottima forma nella serata del Franchi.