TORINO – L’Italia di Roberto Mancini ritrova la vittoria dopo il pareggio con la Bosnia nella partita contro l’Olanda.

Gli Azzurri si impongono per 1-0 dopo una grande partita, e volano in testa al Gruppo 1 della Lega A di Nations League. Barella consente a Mancini di tornare alla vittoria dopo il pareggio con la Bosnia, grazie anche ad una partita convincente e alla grande tenuta della difesa, che ha fatto registrare per 90 minuti Bonucci e Chiellini in campo.