Lippi: “Champions sarà lotteria. Coppa Italia? Il Napoli ha meritato”

TORINO – L’ex ct della Nazionale Marcello Lippi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Mattino, dove ha parlato anche della ripresa della Champions: “Sarà una specie di lotteria, con gare secche, in campo neutro, in una unica città. Ma era l’unica maniera per far finire questa annata, e per questo la Uefa ha fatto la cosa giusta”.

Sulla finale di Coppa Italia poi: “Il Napoli aveva meritato la vittoria. Nel secondo tempo ha creato occasioni e ha avuto più possibilità di far gol dopo un primo tempo in cui ci sono stati un po’ troppi errori in uscita. Poi però Gattuso ha sistemato le cose e tutti sono stati più attenti, più precisi. Hanno mostrato di avere una buona condizione atletica, anche se non proprio ottimale. Il che è normale visto il periodo straordinario”.