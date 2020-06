TORINO – L’ex allenatore Marcello Lippi ha parlato intervistato dai microfoni del giornale Il Mattino.

Queste le sue parole sul Napoli: “Rino ha sempre voglia di migliorare, non farà mai rilassare la squadra e con lui si può aprire un nuovo ciclo vincente. Vince con un gruppo che ha ricompattato, con un’idea in cui ha creduto e con uomini che ci hanno creduto. Ci voleva Rino Gattuso per riportare il Napoli in alto”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<