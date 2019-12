Lione, Garcia fa i conti con le assenze. Juninho: “Interverremo sul mercato”

TORINO – Sorteggio tranquillo quello che ha visto la Juve protagonista a Nyon: per Sarri c’è il Lione. La squadra di Garcia è stata autrice di un’ottima fase a girone, conquistando gli ottavi all’ultima giornata e non con pochi sforzi. Il weekend successivo però per il tecnico sono arrivate le brutte notizie: Depay e Reine-Adelaide sono fuori dai giochi. Entrambi infortunati al crociato, per l’olandese è a rischio anche Euro2020. Questi due infortuni si aggiungono ai lungodegenti Kone e Dubois, decimando la squadra dell’ex Roma. Il ds Juninho però ha avvisato: “Interverremo sul mercato, magari ne prendiamo uno per ruolo”. I francesi hanno le idee chiare, ma la Juve può e deve vincere.