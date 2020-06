Lione a lavoro in vista della Champions

TORINO – La Juventus sta continuando gli allenamenti in vista della partita di venerdì sera contro il Lecce.

Ma se i bianconeri sono ancora impegnati nel campionato, e ne avranno fino a fine luglio, il Lione, avversario in Champions League, è tornato in campo per allenarsi in vista della partita di agosto. I francesi avranno più di un mese per preparare la partita, anche se il rischio di non poter disputare nemmeno amichevoli fino ad agosto è reale.

