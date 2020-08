L’Inter punta Mandzukic

TORINO – Terminato il campionato al secondo posto l’Inter sta lavorando per ridurre il gap con la Juve in vista della prossima stagione.

Beppe Marotta, per farlo, avrebbe messo gli occhi sull’ex attaccante della Juventus Mario Mandzukic, ingaggiabile a parametro zero: il croato piace a Conte ma l’affare difficilmente andrà in porto visto l’attaccamento del giocatore ai colori bianconeri, troppo forte per uno sgarro simile ai suoi ex tifosi.

