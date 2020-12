L’ex bianconero Vieira esonerato dal Nizza

TORINO – L’ex calciatore della Juventus e allenatore del Nizza Patrick Vieira è stato sollevato dall’incarico di allenatore della squadra francese dopo la debacle di ieri sera in Europa League.

Dopo la debacle di ieri sera contro il Bayer Leverkusen infatti, ultima speranza per proseguire nel cammino europeo, la società ha deciso di sollevare dall’incarico l’ex giocatore della Juventus, che anche in campionato non stava facendo bene, con soli diciassette punti in 11 partite e il dodicesimo posto in classifica.

