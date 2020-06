Lewandowski: “In area devi essere sempre pronto, punto a dare sempre il meglio”

TORINO – L’attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski ha parlato intervistato dai microfoni di France Football.

“Segnare un goal non è facile. Soprattutto se sei stanco. Nel 90% dei casi, i gol vengono fatti grazie al lavoro della testa e al livello di concentrazione che si tiene. Quando sei stanco, inizi a pensare automaticamente più lentamente. Ma lo spazio e il tempo non cambiano. In area di rigore hai solo 0,1, forse 0,2 secondi per pensare e prendere una decisione su cosa fare o sul come colpire la palla. Negli allenamenti facciamo questo: cerchiamo di portare il processo decisionale senza pause. Non importa se sarà piede destro o sinistro. Bisogna essere pronti. Non puoi pensare, devi farlo e basta.”

“Pallone d’Oro? Lo scorso dicembre ero alla cerimonia di premiazione. Vedremo come andrà la prossima volta. Il mio obiettivo è sempre quello di dare il meglio, vincere trofei e segnare il maggior numero di goal possibile. Ma premi di tale portata arrivano con i trofei che ottieni con la tua squadra: questo è importante. Sinceramente non penso al Pallone d’Oro ma credo che nella vita tutto sia possibile.”

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<