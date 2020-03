Lega Serie A, Dal Pino: “Degli allenamenti ne riparleremo dopo il 3 aprile”

TORINO- L’emergenza Coronavirus ha bloccato momentaneamente la Serie A, con i calciatori delle varie squadre che sono in quarantena. Interrotti anche gli allenamenti che, però, sono oggetto di discussione negli ultimi giorni, con Lazio e Napoli che avrebbero voluto riprendere in settimana. Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, ai microfoni del Corriere della Sera, ha dato la sua risposta: “Non voglio più sentirne parlare almeno fino al 3 aprile, giorno in cui scadrà il decreto”.

