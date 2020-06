Le difficoltà di Bernardeschi

TORINO – La Juventus è uscita sconfitta dall’ultimo atto della Coppa Italia andato in scena ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma.

I bianconeri hanno perso ai calci di rigore contro il Napoli, dopo una partita tenuta in mano per molto tempo ma mai chiusa. Uno dei peggiori tra i bianconeri, nonostante il poco minutaggio e le poche palle toccate, è stato Federico Bernardeschi, che ha concesso a tempo quasi scaduto un angolo che poteva costare caro alla Juventus. Bernardeschi è chiamato in questo mese a riscattarsi, altrimenti per lui si apriranno definitivamente le porte del mercato.

