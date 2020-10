Le avversarie della Juve: storia e curiosità

TORINO – Dopo il sorteggio dei gironi della prossima Champions League, attraverso il suo sito internet la Juventus ha voluto analizzare le sue prossime avversarie in campo europeo.

“Barcellona, Dinamo Kiev e Ferencvaros: tre club contro i quali più volte in passato la Juventus si è confrontata

I PRECEDENTI

La storia dei confronti con il Barcellona è davvero infinita e ha inizio dalla Coppe delle Fiere del 1970-71 con un doppio successo della Juventus per 2-1 in entrambi gli incontri. Tante le pagine memorabili in Coppa dei Campioni e in Champions League. Le più importanti scritte in bianconero sono quelle del 2003 con il successo al Camp Nou con il gol decisivo di Zalayeta ai tempi supplementari e il quarto di finale del 2017 con il 3-0 allo Stadium firmato da Dybala (doppietta) e Chiellini. Impossibile poi non accostare immediatamente il pensiero alla finale di Berlino nel 2015, l’ultima delle 164 gare di Andrea Pirlo da giocatore della Signora.

Anche con la Dinamo Kiev c’è una tradizione importante di confronti diretti, tutti risalenti alla Champions League. Sono 4 gli incontri e solo nel primo, nel 1998, gli ucraini sono riusciti a strappare un pareggio, un risultato vanificato totalmente dal secco 4-1 ottenuto dalla Juve nella gara di ritorno, con tripletta di Inzaghi e ultimo gol di Del Piero. I due club si sono ritrovati 5 edizioni dopo, stavolta non più in un turno a eliminazione diretta ma nel girone. Netta la differenza di valori: 5-0 al Delle Alpi e 2-1 a Kiev, in una gara peraltro ininfluente per i bianconeri perché già qualificati in anticipo.