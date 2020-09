TORINO – La Juventus continua a sondare il mercato alla ricerca di opportunità per migliorare la squadra a disposizione di Andrea Pirlo.

L’ultimo obiettivo per i bianconeri in ordine di tempo è il calciatore della Lazio Joaquin Correa, che gradirebbe la destinazione bianconera: il procuratore del giocatore Alessandro Lucci sta facendo da tramite tra Lazio e Juventus, con i biancocelesti che chiedono 50 milioni di euro per il suo cartellino.