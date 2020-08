TORINO – La Juventus si sta muovendo sul mercato alla ricerca di giocatori funzionali al nuovo progetto di Andrea Pirlo.

Mentre il mercato in entrata è ancora fermo, in uscita l’Atalanta ha manifestato l’interesse per due giocatori bianconeri: Perin e Romero, difensore di rientro dal prestito al Genoa: i due calciatori potrebbero passare all’Atalanta nell’affare che potrebbe portare Robin Gosens in bianconero.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<