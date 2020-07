Lapo: “Si è della Juventus anche nelle difficoltà”

TORINO – La Juventus ha clamorosamente perso ieri sera nella sfida contro il Milan a San Siro.

I bianconeri erano avanti per 2-0 e in totale controllo della partita, per poi essere rimontati e perdere 4-2. Al termine della partita il cugino del Presodnete Andrea Agnelli Lapo Elkann ha twittato: “Comprendo chi è deluso, ma essere Juventus significa esserlo anche quando ci sono delle difficoltà. Forza Forza Forza. Facciamo sentire il nostro supporto ai nostri.”

