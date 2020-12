Lapo Elkann: “Sono juventino e tifo Napoli in seconda battuta. Buffon e Ronaldo i miei preferiti”

TORINO – Il cugino del presidente della Juventus Andrea Agnelli, Lapo Elkann, ha parlato intervistato durante il Golden Boy 2020, durante il quale è stato premiato con una targa per l’impegno nel sociale con la Fondazione Laps.

“Io sono tifoso juventino e in seconda battuta tifo Napoli. Quello che mi piace di questa Juve finora sono stati i tre gol con cui abbiamo battuto il Barcellona. I giocatori che preferisco sono Buffon che conosco da una vita e Cristiano Ronaldo. Per loro ho la stima più grande. CR7 è quello che lavora più di tutti. Nel Napoli invece quello che preferisco in assoluto è Gennaro Gattuso, la sua energia mi piace: uno vero, uno puro, uno sincero, genuino. Non ha peli sulla lingua.”

