Landucci: “Allegri alla Fiorentina? Se Commisso chiama lui ci parla”

TORINO – Il vice allenatore della Juventus durante la gestione Allegri Marco Landucci ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Bruno della possibilità che l’ex tecnico bianconero possa allenare la Fiorentina nella prossima stagione.

“Se Commisso dovesse chiamare? Sicuramente Massimiliano ci parlerebbe, così come con Joe Barone o Pradè. Conosce bene la Fiorentina, ci ha giocato tante volte contro, e conosce benissimo l’ambiente. Se ci fosse l’occasione, io sarei molto contento. Secondo me Allegri è considerato uno dei 4-5 allenatori europei più bravi, per quello che ha dimostrato e per quello che ha fatto, e in questa situazione di calcio trovare una squadra non è sicuramente semplice. Speriamo prima o poi che ritorni il nostro turno, perché abbiamo voglia di tornare su un campo di calcio. Ci mancano l’adrenalina del campo, il contatto con i giocatori e tante altre cose.”