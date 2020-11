L’agente di Jorginho sul futuro: “Parleremo di rinnovo col Chelsea”

TORINO – Ancora voci di mercato per la Juventus, a cui sono stati accostati diversi giocatori. Uno di questi è il centrocampista della Nazionale Italiana Jorginho: quando c’era Maurizio Sarri sulla panchina bianconera, infatti, si era parlato di un suo possibile approdo a Torino. Oggi, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato il suo agente Jorge Santos, che ha rilasciato alcune parole sul futuro del suo assistito:

“Nelle ultime sfide con la Nazionale è sempre stato in campo e lavora ogni giorno per raggiungere l’Europeo. Da quando Roberto Mancini è diventato il commissario tecnico, con gli Azzurri Jorginho è stato sempre più continuo e ha dato dimostrazione di poter essere decisivo. Il fatto che nelle ultime partite ha indossato anche la fascia da capitano è un segno di quanto sia importante per la squadra. Per lui anche giocare in Premier League è importante, perché ci sono squadre e calciatori molto forti e ogni partita è molto dura.

Quando Sarri era alla Juve c’era stato un colloquio con la società bianconera e il tecnico lo voleva a Torino dopo averlo avuto a Napoli e con i Blues. Il mister ci tiene sempre in considerazione e noi guardiamo sempre a lui, perché ha permesso a Jorginho di arrivare in Nazionale.

Per quanto riguarda il futuro, credo che parleremo di rinnovo con il Chelsea. Lui sta molto bene qui a Londra e, anche se adesso è molto difficile, la prossima estate parleremo del suo contratto. I Blues sono una grande squadra e lottano sempre per il titolo“.