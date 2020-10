L’agente di Dybala torna in Argentina: slitta il faccia a faccia con Paratici

TORINO – La Juventus e Paulo Dybala stanno trattando il rinnovo del contratto del calciatore, con i colloqui con i suo agente che per il momento sembrano essere sospesi.

L’agente dell’argentino Antun, dopo aver passato diverse settimane in Italia è infatti in procinto di lasciare il bel paese per tornare in Argentina. Slitta quindi il confronto con Fabio Paratici, in programma alla fine del mercato, che si terrà nei prossimi mesi, con la volontà di entrambe le parti di continuare insieme.