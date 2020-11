La UEFA celebra Del Piero: 12 anni fa la standing ovation del Bernabeu

TORINO – La UEFA, attraverso i suoi canali social, ha deciso di celebrare questa mattina la standing ovation che 12 anni fa il Bernabeu dedicava al capitano bianconero Alessandro Del Piero.

Dopo il purgatorio di Calciopoli, nel 2008 la Juventus tornava a disputare la Champions League, andando ad imporsi per 2-0 in casa del Real Madrid grazie ad una doppietta del suo capitano: alla sua uscita dal campo tutto lo stadio si è alzato per applaudire le due magie del numero 10, che la UEFA ha voluto ricordare oggi tramite un tweet.