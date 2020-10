TORINO – Non è stato uno dei migliori inizi quello di Miralem Pjanic con il Barcellona, sua nuova squadra da questa estate dopo il passaggio di Arthur in bianconero e il suo in blaugrana.

Il bosniaco infatti sta subendo pesanti critiche dalla stampa spagnola per la sua forma fisica: al calciatore viene rimproverata la scarsa preparazione fisica, ancora indietro rispetto a quella dei compagni, che potrebbero portarlo all’esclusione dal big match contro il Real Madrid.