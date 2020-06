La squadra a rapporto dai senatori

TORINO – La Juventus sembra aver scacciato gli incubi della finale di coppa Italia grazie alla vittoria contro il Bologna.

Questa è arrivata dopo una partita convincente dai bianconeri, che sembrano aver avuto un boost dalla sconfitta in finale: dopo di questa infatti i tre senatori, Chiellini, Buffon e Bonucci, avrebbero tenuto a rapporto la squadra compattandola e fissando come obiettivo lo Scudetto, che mai come quest’anno sarà complicato.

