TORINO – Tuttosport in edicola oggi dedica il centro pagina ad Antonio Conte e alla Juventus: “Juve, incubo Conte. Con l’Inter a -6, lo spettro di una rimonta firmata dall’ex bandiera scuote i bianconeri. Fra Paratici e Marotta il duello si scalda sia per Dzeko che per Zaniolo.”

Nel taglio in basso si parla del rimborso degli abbonati all’Allianz Stadium.

