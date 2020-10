TORINO – L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport apre la sua prima pagina con il big match di Champions League di questa sera tra la Juventus e il Barcellona: “Juve, vinci per CR7”, con il portoghese che non sarà della sfida in quanto ancora positivo al Coronavirus.

In alto i risultati delle due italiane impegnate ieri sera, entrambe fermate da un pareggio da Shakhtar e Ajax.