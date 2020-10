TORINO – La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi dedica il suo taglio alto alle squadre italiane impegnate ieri in Europa League, con Milan e Roma vittoriose nelle rispettive trasferte e il Napoli sconfitto in casa dall’AZ.

Al centro l’intervista esclusiva ad Hernan Crespo: “Fidatevi di Pirlo. Un fuoriclasse che merita il meglio e con lui vedrete che anche Dybala tornerà a fare grandi cose.”