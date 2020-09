TORINO – La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi pone l’accento nel taglio alto sul “clamoroso patto a 3”, l’alleanza politica tra Juve, Inter e Milan, derivata dal vertice dei tre presidenti avvenuto ieri nella sede della società rossonera.

A centro pagina Pirlo e Ronaldo: “Fate come Ronaldo” l’invito del tecnico che ha sottolineato come a Roma in 10, CR7 si sia sacrificato anche in fase difensiva per il bene della squadra.