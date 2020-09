TORINO – La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi dedica la sua parte centrale al giro di punte in Serie A.

“Vicolo Dzeko” titola il giornale a centro pagina, “il bosniaco è a Verona con la Roma ma oggi vorrebbe evitare di giocare per essere a Torino già domani. Milik permettendo, tutto è pronto per le visite mediche con la Juve. Eppure Fonseca annuncia che Edin potrebbe scendere in campo”