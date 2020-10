TORINO – La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina da ampio spazio alla Champions League, con l’Inter costretta a vincere nelle prossime sfide con il Real Madrid in virtù dello 0-0 di ieri. DI spalla la Juventus, con la sfida al Barcellona questa sera che non vedrà la presenza di Cristiano Ronaldo, ancora positivo al Coronavirus.