La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi mette in risalto al centro la questione COVID, con il Genoa investito da un’ondata di 14 positivi.

In allerta il Napoli, ultimo avversario del Grifone ai cui giocatori sono stati effettuati i tamponi e per i quali si aspetta l’esito. In basso Juventus e Inter accomunato per i problemi a centrocampo, con Arthur e Vidal pronti a risolverli.