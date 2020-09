TORINO – La prima pagina de Il Corriere dello Sport in edicola oggi è dedicata nella sua parte centrale al mercato della Juventus.

I bianconeri hanno infatti rotto gli indugi, e stanchi di aspettare Napoli e Roma, hanno chiuso per il ritorno di Alvaro Morata in bianconero: “Pirlo, hai Morata. Si sblocca la giostra del gol. Per Milik il Napoli apre a Premier e Liga. Mossa Juve: arriva lo spagnolo dall’Atletico. E Dzeko resta alla Roma.”