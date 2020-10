TORINO – La prima pagina de Il Corriere dello Sport in edicola oggi è dedicata al debutto in Europa League delle tre italiane, con Roma e Milan vincitori in trasferta ma con la sconfitta del Napoli in casa contro l’AZ.

Al centro Conte e “I giorni più lunghi” con le tante partite per i nerazzurri nei prossimi giorni. I bnasso la Juventus con la “lotta contro il tempo” di Ronaldo per esserci contro il Barcellona.