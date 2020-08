La nuova Serie A femminile

TORINO – Attraverso il suo sito internet la Juventus ha presentato la stagione della sua squadra femminile.

“La data da cerchiare in rosso sul calendario è il 22 agosto. Alle 17:45, contro il Verona, comincia la Serie A 2020/21 delle Juventus Women, che si troveranno subito davanti uno dei tanti talenti ceduti in prestito nella massima serie: Asia Bragonzi. Parte della rosa la scorsa stagione, con all’attivo anche la tripletta in Coppa Italia contro il Chievo, quest’anno veste la maglia numero 11 dell’Hellas.

VOLTI NOTI

Le gare contro bianconere in prestito saranno diverse. La prima in casa, seconda tappa del campionato, sarà contro l’Empoli Ladies in cui giocano quattro bianconere: Benedetta Glionna, Melissa Bellucci, Margherita Brscic e Martina Toniolo, guidate da Alessandro Spugna, per due anni tecnico dell’Under 19 Femminile bianconera. Alla sesta, settima e ottava giornata tris di incroci: nel Sassuolo gioca Martina Lenzini, nella Pink Bari Ludovica Silvioni e nel Florentia, Federica Anghileri, Paolo Boglioni e Sofia Cantore

BIG MATCH

Ottobre porta con sé i primi scontri di vertice. Quarta giornata, il weekend del 4 ottobre, sfida al Milan, la settimana successiva sarà invece il turno della Fiorentina. Le ultime due giornate, invece, mettono sul cammino bianconero prima la Roma e poi l’Inter.

PRIME VOLTE

Quest’anno, le ragazze di coach Guarino, affronteranno due avversari mai fronteggiati prima: le neopromosse San Marino Academy e Napoli. Contro le prime appuntamento alla terza giornata, mentre il Napoli è in programma alla nona: a inizio dicembre la trasferta in Campania, a maggio il faccia a faccia a Vinovo.” (Juventus.com)

