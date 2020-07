La membership riparte da sei

TORINO – Attraverso il suo nuovo sito internet, la Juventus ha comunicato l’inizio di una nuova campagna di fidelizzazione.

“Non c’è niente di meglio, per vivere l’estate bianconera e ripartire al massimo per la stagione 2020/2021, che farlo da Juventus Member. Anche perché la nuova Membership, che debutta proprio oggi, è pensata per venire ancora di più incontro alle esigenze dei tifosi bianconeri.

Intanto, i profili non saranno più tre, ma addirittura… sei: J1897, Black&White, Black&White Smart, Baby, Junior e Young.

E allora, conosciamo meglio le varie tipologie: si parte dalla Membership più esclusiva e prestigiosa (J1897), che propone servizi Top Level, a partire dall’esclusivo Welcome Pack, che contiene l’Anthem Jacket adidas personalizzabile, un’intera stagione di contenuti esclusivi Juventus TV, da godersi sul nuovo Juventus.com e sulla nuova App Juventus, l’accesso alla prima fase di vendita riservata per ciascuna partita casalinga con tariffa speciale, e il 30% di sconto sull’acquisto della maglia gara 20/21.

Grande novità, si diceva, anche per la Black&White Membership. Il Welcome Pack contiene gadget ufficiali, il Pass per 6 mesi di contenuti Juventus TV e alla seconda fase di vendita riservata con una tariffa speciale.

Ma soprattutto, Black&White diventa anche Smart, pensata per i tifosi che vogliono vivere Juventus esclusivamente in digitale: un’intera stagione di Juventus TV e l’accesso ad eventi e ai servizi online.

E poi, spazio ai più giovani, ai quali sono riservate tre versioni di Black&White Membership, dedicate a fasce di età differenti, con Welcome Pack, eventi e servizi pensati appositamente per i Baby (0-2 anni), i Junior (3-11 anni) e gli Young (12-16 anni).

Inoltre per i giovani e giovanissimi da quest’anno sarà ancora più facile accedere alla vendita riservata insieme all’accompagnatore J1897 o Black&White Member, direttamente online.

Come prima, più di prima: tutti i Member avranno a disposizione sconti esclusivi su Juventus Official Online Store e Juventus Store fisici, tariffe speciali per Juventus Museum & Stadium Tour, J|Medical e offerte speciali riservate dai Partner Juventus.

Tutte le Membership, da quest’anno, avranno validità stagionale, quindi fino al 30 giugno 2021: i J1897 e Black&White Member che volessero già rinnovarla per la prossima stagione, riceveranno nei prossimi giorni uno sconto speciale di oltre il 25%.“ (Juventus.com)

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<