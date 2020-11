La Lazio scarica Luis Alberto: Juve alla finestra

TORINO – In casa Lazio è scoppiato il caso legato a Luis Alberto, che dopo le dichiarazioni sull’aereo biancoceleste e gli stipendi sarebbe stato messo sul mercato dalla dirigenza capitolina.

Non sarebbero infatti piaciute a Tare e a Lotito le esternazioni del giocatore, che ora sarebbe finito sul mercato: il giocatore potrebbe quindi essere ceduto a fine stagione, con la Juventus in pole position per il suo acquisto, ma che dovrà guardarsi dall’Everton e dall’Inter, anche loro interessate al cartellino del giocatore.