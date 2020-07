La Juventus Under23 in campo per la Serie B

TORINO – Dopo la vittoria della Coppa Italia della Lega Pro la Juventus si appresta ad iniziare o playoff per la Serie B.

La squadra allenata da Fabio Pecchia, che l’anno prossimo sarà sostituito da Andrea Pirlo, scenderà infatti stasera in campo alle 20:30 tra le mure amiche del Moccagatta di Alessandria, contro il Padova di Mandorlini: la squadra vorrà vincere per entrare nelle prime 8 che si sfideranno per ottenere l’accesso alla Serie Cadetta, un traguardo che i bianconeri vogliono centrare.

