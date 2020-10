La Juventus sfida il Milan per Lovato

TORINO – La Juventus avrebbe messo gli occhi sul difensore centrale classe 2000 del Verona Matteo Lovato, che ha impressionato Paratici e Pirlo durante la sfida di domenica sera dell’Allianz Stadium.

I bianconeri però dovranno vedersela con il Milan per arrivare al calciatore, con la squadra rossonera che come i bianconeri già si è mossa con gli scaligeri: per il cartellino del giocatore il Verona chiede 15 milioni di euro, con le due squadre pronte a darsi battaglia per acquistarlo.