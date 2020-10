La Juventus sfida il Barcellona per Gravenberch

TORINO – Juventus e Barcellona, dopo l’affare che ha visto passare Pjanic in blaugrana e Arthur in bianconero, sono pronte a incrociare nuovamente i loro destini sul mercato, come successo per Matthijs de Ligt.

L’obiettivo delle due squadre arriva sempre dall’Ajax, e risponde al nome di Ryan Gravenberch: stando a quanto riporta in Spagna El Mundo Deportivo infatti, il centrocampista classe 2002 sarebbe considerato il nuovo Pogba e sarebbe finito nel mirino di bianconeri e blaugrana pronti a sfidarsi per portarlo alle rispettive corti.