La Juventus ritrova Alex Sandro

TORINO – La Juventus in emergenza in difesa può tirare un sospiro di sollievo, con uno dei suoi giocatori arretrati che è rientrato e pronto a scendere in campo nella sfida di questa sera.

Il terzino brasiliano Alex Sandro è infatti tornato a disposizione di Andrea Pirlo dopo il problema alla coscia che lo ha tenuto lontano dai campi per due mesi. Stasera il giocatore partirà da titolare dopo lo spezzone di domenica contro il Cagliari, con Pirlo che spera riesca a trovare subito la condizione.