La Juventus ricorda la vittoria al Camp Nou nel 1970 nella prima sfida ai blaugrana

TORINO – La Juventus scenderà domani sera in campo contro il Barcellona, nell’ultima partita valida per la fase a gironi della Champions League, con i bianconeri alla ricerca del primo posto.

Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno ricordato la prima sfida al Camp Nou vinta nel 1970, primo confronto tra le due squadre in Spagna.

“Helmut Haller e Roberto Bettega. Sono loro due i marcatori del primo storico Barcellona-Juventus, andato in scena mezzo secolo fa, il 20 ottobre 1970. Al Camp Nou si gioca l’andata dei sedicesimi di finale di Coppa delle Fiere e i bianconeri si impongono per 2-1. Identico risultato si verificherà nel match di ritorno al Comunale, permettendo alla Signora di superare il turno.

BARCELLONA, QUANTO SEI BELLA!

Rileggendo Hurrà Juventus dell’epoca, si percepisce già dal titolo un grandissimo entusiasmo per l’impresa conquistata in Catalunya. Non solo: la Juve è una squadra molto giovane e a incrementare la felicità c’è anche il piacere del viaggio, l’essersi misurati con un calcio diverso, in una delle metropoli più affascinanti del continente europeo. Una vittoria riassunta da Pier Cesare Baretti su Tuttosportcome «un’autentica lezione di calcio pratico all’italiana», attuata con due gol in contropiede e capace di suscitare «ripercussioni paralizzantisul gioco del Barcellona costantemente inpossesso della palla ma costantemente dominato a livello delle giocate importanti». Ripartenza e tiki-taka erano termini ancora da inventare…

IL TEDESCO E IL NUMERO 7