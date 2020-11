La Juventus pronta a riabracciare Alex Sandro

TORINO – La Juventus arriva alla pausa delle Nazionali dopo il pareggio subito in extremis contro la Lazio, che non ha però minato le certezze della squadra e di Andrea Pirlo.

Il tecnico bianconero userà la pausa delle nazionali per lavorare con i giocatori rimasti a Torino, e per. cercare di rimettere in condizione il rientrante Alex Sandro: il brasiliano ha infatti smaltito l’infortunio alla coscia destra che lo tiene fuori da più di un mese, e contro il Cagliariè pronto a rientrare quantomeno nei convocati del tecnico bresciano.