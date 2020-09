TORINO – La Juventus Primavera inciampa in amichevole per la seconda volta di fila dopo la sconfitta di Novara.

Al campo Ale&Ricky di Vinovo l’under 19 bianconera ha sfidato la Pro Patria, club di Lega Pro. Alla Juventus non è bastata la doppietta di Franco Tongya per piegare la Pro Patria, che grazie alle reti di Galli, Parker e Fietta hanno fissato il risultato finale sul 3-2 per gli ospiti, infliggendo ai bianconeri la seconda sconfitta consecutiva.