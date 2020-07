La Juventus presenta la nuova maglia per la prossima stagione

TORINO – La Juventus ha presentato attraverso i suoi canali social la prima maglia ufficiale per il prossimo anno.

I bianconeri hanno pubblicato un video sui loro social network per introdurre ai tifosi la nuova casacca casalinga per il prossimo anno, sulla quale su sfondo bianco campeggiano righe nere “pennellate” e dettagli in oro. La divisa rispecchia quindi le anteprime degli scorsi mesi, con i tifosi che hanno già avuto modo di esprimere il loro apprezzamento per la stessa.