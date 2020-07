La Juventus in pressing su Zaniolo

TORINO – La Juventus continua a sondare sul mercato alla ricerca di un centrocampista per la prossima stagione.

Sfumato, o quasi, il sogno del ritorno di Paul Pogba, che sta per rinnovare con lo United, gli occhi di Fabio Paratici si sono spostati su Nicolò Zaniolo, che a Roma non sta vivendo un grande periodo: i giallorossi vogliono almeno 80 milioni per il giocatore, che la Juventus sta spingendo per abbassare con l’inserimento di contropartite.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<