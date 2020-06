La Juventus in campo nel pomeriggio

TORINO – La Juventus affronterà domani sera alle 21:45 il Genoa tra le mura dello Stadio Marassi per la ventinovesima giornata di campionato.

I bianconeri scenderanno in campo oggi pomeriggio per preparare la sfida di domani, per la quale Sarri non dovrebbe avere grossi dubbi. Si va infatti verso la riconferma della formazione che ha battuto il Lecce, con il tecnico che potrebbe sciogliere questi dubbi nella conferenza stampa pre allenamento.

