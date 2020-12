La Juventus in campo il 28 dicembre

TORINO – La Juventus ha chiuso nel peggiore dei modi il 2020 perdendo in casa contro la Fiorentina per 0-3 e subendo la peggiore sconfitta in campionato da quando è nato l’Allianz Stadium dove nessuno, se non il Real Madrid in Champions League, aveva vinto con 3 gol di scarto nei confronti dei bianconeri.

La sconfitta contro la Viola è arrivata dopo delle grandi prestazioni dei bianconeri, iniziate con la vittoria del derby, e proseguite con il 3-0 a domicilio al Barcellona al Camp Nou. Dopo di queste ci sono state la vittoria contro il Genoa e il pareggio contro l’Atalanta, che ha preceduto la grande prestazione conto il Parma, quando i bianconeri si sono imposti sui ducali per 4-0. La Juventus sembrava aver trovato la quadratura del cerchio, ma l’ultima partita dell’anno contro la Fiorentina, che ha segnato la prima sconfitta della stagione e dell’era Pirlo, ha portato a galla vecchi problemi.

Al netto degli errori arbitrali che hanno condizionato la partita infatti, i bianconeri hanno approcciato male la sfida, con un atteggiamento che i tifosi non hanno perdonato, come dimostrato dalle critiche piovute via social sugli uomini di Andrea Pirlo, in particolare su Leonardo Bonucci, colpevole di tutti e 3 i gol subiti.

Andrea Pirlo ha concesso ai giocatori bianconeri alcuni giorni di riposo, con la squadra che si ritroverà alla Continassa il 28 di dicembre per iniziare a preparare le sfide del nuovo anno. Si inizierà con la partita contro l’Udinese in casa, seguita a stretto giro di boa dal primo dei due big match conto le milanesi, quello contro il Milan, in programma il giorno dell’Epifania. Poi per i bianconeri ci saranno il Sassuolo e la partita di Coppa Italia contro il Genoa, che precederà la sfida all’Inter in programma il 17 gennaio.

