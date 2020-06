La Juventus in campo alla Continassa

TORINO – Mancano due giorni alla finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli in programma mercoledì allo stadio Olimpico di Roma.

I bianconeri sono in campo questa mattina alla Continassa per preparare l’atto finale della competizione che li vedrà affrontare il Napoli di Gattuso. Alcuni dubbi di formazione per Maurizio Sarri dovrebbero essere risolti in questi giorni, con il tecnico che vuole vincere il primo trofeo in bianconero, proprio contro la sua ex squadra.

