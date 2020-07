La Juventus ha scelto Milik

TORINO – Inizia a muoversi concretamente la Juventus sul mercato, e dopo gli acquisti di Arthur e Kulusevski si avvia a muoversi verso il colpo in attacco.

Il giocatore scelto da Paratici per rinforzare il reparto avanzato bianconero è l’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik: la Juventus ha già un’intesa di massima con il giocatore, e ora deve trattare per la sua cessione con il Napoli. Sedersi al tavolo con De Laurentiis non sarà facile, ma Paratici potrebbe giocare la carte Bernardeschi per abbassare le pretese degli azzurri.

