La Juventus ha il sí di Milik

TORINO – Fabio Paratici continua a sondare il mercato in cerca delle opportunità per la Juventus per la prossima stagione.

Uno degli attaccanti sondati e contattati dai bianconeri è il centravanti polacco del Napoli Arkadiusz Milik: il giocatore avrebbe apprezzato le offerte della Juventus facendo infuriare il Napoli, con De Laurentiis che non vuole cederlo se non per 50 milioni di euro, cifra che la Juventus non è disposta a spendere e che sta tenendo l’affare in stand by.

