La Juventus contro la violenza sulle donne: “Raise your voice”

TORINO – Oggi è la Giornata contro la Violenza sulle donne, e anche la Juventus tramite i suoi account social ha voluto partecipare all’evento.

I bianconeri hanno pubblicato una serie di immagini con protagoniste le ragazze della squadra Women: “Per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le donne, la Juventus, in partnership con unwomen, si impegna per porre fine a questo crimine utilizzando l’arma più potente: la nostra voce. Infatti, solo il 7% degli abusi è denunciato, e solo rompendo il muro del silenzio si potrà eliminare questo problema. Se sei vittima di violenza, non rimanere in silenzio: alza la voce.”