La Juventus continua a seguire Rovella

TORINO – La Juventus continua a sondare il mercato alla ricerca di opportunità e di nuovi giocatori, possibilmente giovani, da regalare ad Andrea Pirlo per migliorare la squadra a sua disposizione.

L’ultimo in ordine di tempo sul quale Paratici e la dirigenza bianconera hanno messo gli occhi è il centrocampista del Genoa Nicolò Rovella. Il giocatore è in scadenza con il Genoa, ma anche in caso di rinnovo del contratto la Juventus, visti i buoni rapporti con il Grifone, avrebbe una via preferenziale e si siederebbe in estate a parlare di lui allo stesso tavolo su cui verranno risolte le questioni legate a Perin, Pjaca e Pellegrini.